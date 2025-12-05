Скороход окончательно доигрался: стало известно о серьезной проблеме соратницы РФ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Службой безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу.

Фото: из открытых источников

По информации прессслужбы НАБУ, в рамках расследования фигурирует народная депутат, которая, по данным следствия, возглавляла эту группу. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, а детали обещают обнародовать позже.

В то же время "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об Анне Скороход, народной депутат от партии "За будущее". Как отмечают источники, у нее и ее сообщников проводят обыски в рамках дела по получению значительной взятки. Зафиксировано, что парламентария вместе с помощниками потребовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Сама Скороход подтвердила проведение следственных действий в ее помещении, однако охарактеризовала их как "прямое давление" на оппозиционные силы. В своем сообщении на Facebook она отметила, что нечего скрывать, а ее деятельность "на ладони". В то же время депутат подчеркнула, что время и обстоятельства обысков позволяют расценивать эти действия как попытку ограничить ее политическую активность через принципиальную позицию.

Напомним, что Анна Скороход избрана народной депутатом в 2019 году от 93 избирательного округа Киевской области. После вступления в парламент она вошла во фракцию "Слуга народа" и работала в комитете по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Уже в ноябре того же года ее исключили из фракции из-за конфликта по голосованию за поддерживаемые большинством законопроекты. Сейчас она является членом депутатской группы "За будущее".

