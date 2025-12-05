logo_ukra

Росія не може оговтатися через нові неприємності: розкрито вражаючу мету Києва

Видання відзначає, що прогноз щодо ключової ролі БПЛА повністю підтвердився

5 грудня 2025, 09:50
Клименко Елена

За останні тижні Україна активізувала далекобійні удари безпілотниками по території Росії, повідомляє Forbes.

Росія не може оговтатися через нові неприємності: розкрито вражаючу мету Києва

Видання підкреслює, що такі атаки суттєво ослабили тривалий бойовий потенціал РФ. Українські удари спрямовані на кілька стратегічно важливих напрямків – війська, ресурси та фінансову інфраструктуру, ускладнюючи ведення подальших бойових дій для Росії.

Експерти відзначають, що найближчим часом ефект ударів БПЛА може позначитися на мирних переговорах, демонструючи здатність України завдавати серйозної шкоди у разі продовження конфлікту. Це руйнує припущення про поступове ослаблення ударного потенціалу України.

Журналісти відзначають, що удари по нафтопереробних підприємствах РФ створюють додатковий економічний тиск: ремонт та відновлення об’єктів забирає ресурси, які могли б бути використані для військових операцій. Таким чином продовження війни стає дедалі дорожчим для Москви.

Крім того, економічні труднощі, перебої в електропостачанні, транспорті та життєво важливих послугах можуть викликати невдоволення серед росіян. Хоча це навряд чи загрожує безпосередньо владі Путіна, проте підвищує політичні ризики продовження війни.

Від самого початку повномасштабного вторгнення очікувалося, що безпілотники відіграватимуть ключову роль. Forbes зазначає, що ці очікування виправдалися: Байрактари, Шахеди, Орлани, FPV та опто-волоконні дрони значно вплинули на хід бойових дій.

У перспективі мирного врегулювання удари дронів, виконані AN-196 "Лютий" та F-1, можуть стати вирішальним фактором у результаті війни.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 4 грудня російські війська завдали удару по Дніпропетровській області за допомогою ударних дронів. Внаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик, ще є поранені, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.



