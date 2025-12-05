Россия не может оправиться из-за новых неприятностей: раскрыта поразительная цель Киева

В последние недели Украина активизировала дальнобойные удары беспилотниками по территории России, сообщает Forbes.

Фото: из открытых источников

Издание подчеркивает, что подобные атаки существенно ослабили длительный боевой потенциал РФ. Украинские удары направлены на несколько стратегически важных направлений – войска, ресурсы и финансовую инфраструктуру, усложняя ведение дальнейших боевых действий для России.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время эффект ударов БПЛА может сказаться на мирных переговорах, демонстрируя способность Украины наносить серьезный ущерб в случае продолжения конфликта. Это разрушает предположение о постепенном ослаблении ударного потенциала Украины.

Журналисты отмечают, что удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ создают дополнительное экономическое давление: ремонт и восстановление объектов забирает ресурсы, которые могли бы быть использованы для военных операций. Таким образом, продолжение войны становится все дороже для Москвы.

Кроме того, экономические трудности, перебои в электроснабжении, транспорте и жизненно важных услугах могут вызвать недовольство среди россиян. Хотя это вряд ли угрожает непосредственно Путину, однако повышает политические риски продолжения войны.

С самого начала полномасштабного вторжения ожидалось, что беспилотники будут играть ключевую роль. Forbes отмечает, что эти ожидания оправдались: Байракторы, Шахеды, Орланы, FPV и оптоволоконные дроны оказали значительное влияние на ход боевых действий.

В перспективе мирного урегулирования удары дронов, выполненные AN-196 "Февраль" и F-1, могут стать решающим фактором в результате войны.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 4 декабря российские войска нанесли удар по Днепропетровской области с помощью ударных дронов. В результате атаки погиб 12-летний мальчик, еще ранены, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.