Скільки штрафів стягнули з українців ТЦК: у Мін'юсті назвали цифри

За 2025 рік ТЦК виписали десятки тисяч адміністративних штрафів українцям за ухилення від мобілізації.

У Мін'юсті розповіли про штрафи за порушення при мобілізації. Фото: з відкритих джерел

При цьому Державна виконавча служба відкрила понад 63 тисячі справ про стягнення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на відповідь Міністерства юстиції на запит видання.

За рік повністю завершено 16,9 тисячі справ, у яких штрафи сплачено в повному обсязі. Мінімальний штраф за порушення військового обліку в особливий період для громадян становить 17 000 гривень за перше порушення.

"Методом простих розрахунків отримуємо мінімальну суму надходжень до бюджету у розмірі 287,3 мільйона гривень. Решта проваджень досі в роботі", — йдеться у публікації.

У Мін'юсті також пояснили, що не ведуть статистики щодо тимчасового обмеження права керування транспортом за порушення під час мобілізації. Тому узагальненої інформації про ці рішення та заходи їх виконання у міністерстві немає.

У Мін'юсті зазначили, що у випадках, коли людина не сплачує штраф добровільно, виконавці можуть стягнути гроші з банківських рахунків. Якщо ж коштів недостатньо, арештовують майно боржника.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський після зустрічі з новим міністром оборони Михайлом Федоровим зробив заяву про мобілізацію.

За його словами, Міноборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Президент зазначив, що вже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Однак, за його словами, "потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі".