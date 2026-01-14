Сколько штрафов взыскали с украинцев ТЦК: в Минюсте назвали цифры

За 2025 год ТЦК выписали десятки тысяч административных штрафов украинцам за уклонение от мобилизации.

В Минюсте рассказали о штрафах за нарушение при мобилизации. Фото: из открытых источников

При этом Государственная исполнительная служба открыла более 63 тысяч дел о взыскании штрафов за нарушение мобилизационного законодательства. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на ответ Министерства юстиции на запрос издания.

За год полностью завершено 16,9 тысячи дел, по которым штрафы уплачены в полном объеме. Минимальный штраф за нарушение военного учета в особый период для граждан составляет 17000 гривен за первое нарушение.

"Методом простых расчетов получаем минимальную сумму поступлений в бюджет в размере 287,3 миллиона гривен. Остальные производства до сих пор в работе", — говорится в публикации.

В Минюсте также пояснили, что не ведут статистики по временному ограничению права управления транспортом за нарушения во время мобилизации. Поэтому обобщенной информации об этих решениях и мерах их выполнения в министерстве нет.

В Минюсте отметили, что в случаях, когда человек не платит штраф добровольно, исполнители могут взыскать деньги с банковских счетов. Если средств недостаточно, арестовывают имущество должника.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский после встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым сделал заявление о мобилизации.

По его словам, Минобороны предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем. Президент отметил, что уже были приняты решения, обеспечивающие более справедливое разделение личного состава между боевыми бригадами. Однако, по его словам, "нужны более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве".