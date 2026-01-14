Зеленський заявив про масштабні зміни в процесі мобілізації та вирішення проблем із ТЦК

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з новим міністром оборони Михайлом Федоровим зробив заяву про мобілізацію.

Володимир Зеленський і Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Міноборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. Про це президент написав у соцмережах.

"Уже були ухвалені рішення, які забезпечують більш справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами. Але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі", — зазначив Зеленський.

Серед пріоритетів роботи Міноборони президент також назвав захист неба. За його словами, вже є конкретні рішення, які повинні бути реалізовані якнайшвидше.

Має також бути посилена технологічна складова для зупинки просування російських окупантів на полі бою. Окрім того, слід вирішити проблемні питання забезпечення фронту.

"Зокрема, оперативно відбудеться аудит фінансування для сфери оборони. Михайло представить шляхи закриття дефіцитів. Готуються й рішення для збільшення фінансового забезпечення наших воїнів на першій лінії. Окремо працюємо з постачанням дронів – Міністерство оборони України має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами, закупівлю спеціалізованих дронів для ураження ворога на більшій глибині фронту", — зазначив Зеленський.

Президент також додав, що найближчим часом Михайло Федоров представить нову команду міністерства.

Як повідомляв портал "Коментарі", Верховна Рада України призначила нового міністра оборони Михайла Федорова. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. На посаді Федоров змінив Дениса Шмигаля, який очолював оборонне відомство з липня 2025 року.