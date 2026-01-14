logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский заявил о масштабных изменениях в процессе мобилизации и решении проблем с ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил о масштабных изменениях в процессе мобилизации и решении проблем с ТЦК

Президент назвал приоритеты работы Минобороны после назначения нового министра Михаила Федорова

14 января 2026, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский после встречи с новым министром обороны Михаилом Фёдоровым сделал заявление о мобилизации.

Зеленский заявил о масштабных изменениях в процессе мобилизации и решении проблем с ТЦК

Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

По его словам, Минобороны предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем. Об этом президент написал в соцсетях.

"Уже были приняты решения, обеспечивающие более справедливое разделение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", — отметил Зеленский.

Среди приоритетов работы Минобороны президент также назвал защиту неба. По его словам, уже есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее.

Должна быть усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя. Кроме того, следует решить проблемные вопросы обеспечения фронта.

"В частности, оперативно пройдет аудит финансирования для сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения по увеличению финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем со снабжением дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что в ближайшее время Михаил Федоров представит новую команду министерства.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны Михаила Федорова. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В должности Федоров сменил Дениса Шмыгаля, возглавлявшего оборонное ведомство с июля 2025 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17642
Теги:

Новости

Все новости