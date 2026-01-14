Зеленский заявил о масштабных изменениях в процессе мобилизации и решении проблем с ТЦК

Президент Владимир Зеленский после встречи с новым министром обороны Михаилом Фёдоровым сделал заявление о мобилизации.

Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

По его словам, Минобороны предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем. Об этом президент написал в соцсетях.

"Уже были приняты решения, обеспечивающие более справедливое разделение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", — отметил Зеленский.

Среди приоритетов работы Минобороны президент также назвал защиту неба. По его словам, уже есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее.

Должна быть усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя. Кроме того, следует решить проблемные вопросы обеспечения фронта.

"В частности, оперативно пройдет аудит финансирования для сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения по увеличению финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем со снабжением дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", — отметил Зеленский.

Президент также добавил, что в ближайшее время Михаил Федоров представит новую команду министерства.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны Михаила Федорова. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В должности Федоров сменил Дениса Шмыгаля, возглавлявшего оборонное ведомство с июля 2025 года.