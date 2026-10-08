Скільки пенсіонерів з окупованих територій втратили виплати: у ПФУ дали несподівану відповідь

Пенсійний фонд України не має інформації про точну кількість пенсіонерів, яким станом на 1 вересня 2026 року були призупинені або не виплачувалися пенсії через непроходження фізичної ідентифікації та/або неповідомлення про неотримання виплат від Росії. Про це ПФУ повідомив у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Пенсії для українців в окупації

У Фонді зазначили, що для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебувають за межами країни, діють спеціальні умови отримання пенсій. Зокрема, фізичну ідентифікацію необхідно проходити до 31 грудня кожного календарного року.

Окрема вимога стосується громадян, які проживають на ТОТ або виїхали з окупованих територій під час їхньої окупації. Для продовження українських пенсійних виплат вони мають підтвердити, що не отримують пенсію від органів пенсійного забезпечення РФ.

Таке підтвердження здійснюється шляхом відповідного повідомлення особи у заяві про призначення, поновлення або продовження виплати пенсії.

У ПФУ наголосили: пенсіонери, які виконали встановлені вимоги, продовжують отримувати українські виплати протягом строку, на який їх призначено.

Водночас на запитання про конкретну кількість людей, чиї виплати були призупинені або не отримані саме через невиконання зазначених умов, Пенсійний фонд фактично не надав цифри. У відповіді зазначено, що ПФУ "не створював та не отримував" іншої інформації, яка відповідала б критеріям її відображення та документування.

Таким чином, станом на 1 вересня 2026 року офіційної цифри щодо кількості таких пенсіонерів у розпорядженні Пенсійного фонду немає.

У Фонді також нагадали, що рішення, дії або бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені керівнику відповідного органу, до вищого органу або в судовому порядку.

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