Пенсіонерам в Україні можуть збільшити виплати: хто отримає доплату

Деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткову виплату, якщо утримують дитину віком до 18 років. Проте така надбавка призначається за дотримання певних умов, повідомили у Пенсійному фонді України.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Право на доплату мають насамперед непрацюючі пенсіонери, на утриманні яких перебувають неповнолітні діти. При цьому пенсіонер не повинен здійснювати підприємницьку діяльність як фізичну особу – підприємця.

Надбавка може призначатися до окремих видів пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років. Йдеться про виплати, призначені відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Порядок надання такої доплати регулюється ухвалою Кабінету міністрів України №654 від 16 липня 2008 року "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян". Документ передбачає можливість відповідної надбавки, зокрема до пенсій за вислугу років.

Таким чином, ключовими умовами є наявність дитини молодше 18 років на утриманні пенсіонера та відсутність роботи чи підприємницької діяльності. Якщо пенсіонер офіційно працевлаштовується, то право на таку виплату припиняється.

У Пенсійному фонді також наголошують, що доплата пов'язана саме зі змістом неповнолітньої дитини, тому її призначення не поширюється автоматично на всіх пенсіонерів, які мають дітей.

Тим, хто розраховує на збільшення пенсії, варто перевірити відповідність встановленим вимогам та наявність необхідних документів. У разі зміни обставин, насамперед працевлаштування, пенсіонер зобов'язаний повідомити про це, оскільки це може вплинути на розмір та склад пенсійних виплат.

Таким чином, наявність дитини до 18 років може стати підставою для збільшення пенсійної виплати, але лише для певної категорії одержувачів та за дотримання встановлених умов.

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