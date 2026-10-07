Пенсионерам в Украине могут увеличить выплаты: кто получит доплату

Некоторые пенсионеры в Украине могут получать дополнительную выплату, если содержат ребенка в возрасте до 18 лет. Однако такая надбавка назначается при соблюдении определенных условий, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Право на доплату имеют прежде всего неработающие пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети. При этом пенсионер не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве физического лица – предпринимателя.

Надбавка может назначаться к отдельным видам пенсий по возрасту, инвалидности и за выслугу лет. Речь идет о выплатах, назначенных в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Порядок предоставления такой доплаты регулируется постановлением Кабинета министров Украины №654 от 16 июля 2008 года "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Документ предусматривает возможность соответствующей надбавки, в том числе к пенсиям за выслугу лет.

Таким образом, ключевыми условиями являются наличие ребенка младше 18 лет на содержании пенсионера и отсутствие работы либо предпринимательской деятельности. Если пенсионер официально трудоустраивается, право на такую выплату прекращается.

В Пенсионном фонде также подчеркивают, что доплата связана именно с содержанием несовершеннолетнего ребенка, поэтому ее назначение не распространяется автоматически на всех пенсионеров, имеющих детей.

Тем, кто рассчитывает на увеличение пенсии, стоит проверить соответствие установленным требованиям и наличие необходимых документов. В случае изменения обстоятельств, прежде всего трудоустройства, пенсионер обязан сообщить об этом, поскольку это может повлиять на размер и состав пенсионных выплат.

Таким образом, наличие ребенка до 18 лет может стать основанием для увеличения пенсионной выплаты, но только для определенной категории получателей и при соблюдении установленных условий.

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