Украинцам разрешили получать две выплаты: кому положены пенсия и соцпомощь одновременно

Украинцы, которым инвалидность была установлена с детства, могут получать одновременно государственную социальную помощь и пенсию в связи с потерей кормильца. В Пенсионном фонде Украины объяснили, при каких условиях возможно такое сочетание выплат.

Деньги. Фото: из открытых источников

Речь идет о гражданах, которым инвалидность была установлена до достижения 18-летнего возраста. Государственная помощь для этой категории назначается в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

При этом наличие такой выплаты не лишает человека возможности оформить пенсию по потере кормильца, если для ее назначения существуют предусмотренные законодательством основания.

Таким образом, право на две выплаты возникает не автоматически для всех людей с инвалидностью с детства. Необходимо одновременно иметь право на соответствующий вид пенсии и оформить необходимые документы.

В Пенсионном фонде разъяснили порядок действий для тех, кто уже получает пенсию по инвалидности. Если такой человек приобрел право на пенсию в связи с потерей кормильца, ему необходимо обратиться в сервисный центр ПФУ.

Там подается заявление и документы, подтверждающие право на новую пенсию. После этого человек может оформить переход на пенсию по потере кормильца. Отдельно подается заявление на назначение государственной социальной помощи как лицу с инвалидностью с детства.

Таким образом, речь идет о двух разных видах государственной поддержки, которые имеют различные основания для назначения. Пенсия по потере кормильца связана с утратой члена семьи, который обеспечивал содержание, тогда как социальная помощь предоставляется в связи с инвалидностью, установленной в детстве.

Для потенциальных получателей особенно важно не предполагать автоматическое назначение выплат: право необходимо подтвердить документами и обратиться в Пенсионный фонд.

В ведомстве подчеркивают, что обе выплаты администрируются органами Пенсионного фонда Украины. Поэтому именно туда следует обращаться для проверки права на выплаты, подачи заявлений и оформления необходимых документов.

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