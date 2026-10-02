Пенсионерам могут доплачивать 1300 грн: условия выплаты

Некоторые военные пенсионеры в Украине могут получать дополнительно к основной выплате 1297,50 грн. на каждого нетрудоспособного члена семьи. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. В то же время, право на такую надбавку имеют далеко не все получатели военных пенсий.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Доплату назначают неработающим военнослужащим, получающим пенсию за выслугу лет, а также неработающим людям с инвалидностью, получающим военную пенсию по инвалидности. Обязательное условие – наличие нетрудоспособных членов семьи на иждивении пенсионера.

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель равен 2595 грн., поэтому выплата на одного иждивенца составляет 1297,50 грн. в месяц.

Таким образом, за одного нетрудоспособного члена семьи можно получать 1297,50 грн., за двоих – 2595 грн., за трех – 3892,50 грн., а за четырех – 5190 грн. ежемесячно.

В то же время, надбавка предусмотрена только для пенсионеров, которые не работают, не проходят службу и не имеют официального дохода от трудовой деятельности.

К нетрудоспособным членам семьи закон, в частности, относит детей младше 18 лет, а также совершеннолетних детей, если инвалидность им установили до достижения совершеннолетия. Остальные категории определяются в соответствии со статьей 30 закона №2262-XII.

Есть и дополнительное ограничение: выплата не назначается на лицо, уже получающее предусмотренные законом пенсию или отдельные виды государственной социальной помощи. Если у семьи есть несколько пенсионеров, одного иждивенца могут учесть для доплаты только одному из них.

Для оформления необходимы заявление, паспорт, идентификационный код, документы о родстве, подтверждение содержания и совместного проживания, а также документы об отсутствии работы или службы. Подать документы можно через веб-портал Пенсионного фонда.

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