Фінансова команда України повністю контролює ситуацію із забезпеченням соціальних гарантій населення і не впроваджуватиме жодних програм із урізання грошової допомоги чи пенсій. Попри вкрай напружену ситуацію з наповненням державної скарбниці, у парламенті запевняють, що гроші для вразливих категорій громадян надходитимуть без затримок завдяки ухваленню необхідних рішень для отримання іноземних кредитів.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев закликав представників медіа не тиражувати панічні настрої у суспільстві.

"Заспокойте людей, я не бачу поки що таких ознак, тим більше, що цього тижня Верховна Рада проголосувала певні рішення, які дозволять нам отримати чергові транші, — наголосив народний депутат, коментуючи закиди про закриття соціальних програм. Натякаючи на блокування законодавчих ініціатив окремими депутатами, політик додав: — Я думаю, що в жовтні Верховна Рада теж прийде з діями, і оце все вірус р а зумковщини, коли деякі колеги вважають себе надразумними і займаються політиканством, а не державництвом, він трошки відійде, трошки ми його полікуємо, і рішення будуть прийняті, гроші ми отримаємо".

Парламентар підкреслив, що утримання соціальної стабільності є принциповою позицією влади протягом усього періоду повномасштабного протистояння. Більше того, за його словами, держава знаходить ресурси не лише для збереження наявного рівня виплат, а й для їхнього поетапного розширення.

"З 2022 року наша фінансова команда тримає повністю всі наші соціальні зобов'язання, і ми виплати робимо своєчасно. Більше того, ми індексуємо пенсії щороку попри війну, — нагадав Данило Гетманцев, анонсувавши масштабні реформи на майбутній період: — Ми збільшуємо певні виплати, наприклад, з 2027 року істотно, в рази зростуть виплати сім'ям з дітьми з інвалідністю, бо це найбільш соціально незахищені верстви населення. Соціалка є другим пріоритетом після безпеки і оборони, і дійсно ситуація сьогодні надскладна, але ми будемо робити все можливе, аби жодних навіть затримок у фінансуванні не було".

Водночас голова комітету визнав, що дефіцит бюджету все ж змусив уряд піти на непопулярні кроки у сфері інфраструктурного розвитку. Замість урізання пенсій Мінфін тимчасово заморозив фінансування капітального будівництва.

"Уряд прийняв рішення про перенесення видатків на так звані капітальні видатки — це видатки на будівництво, будівництво доріг, інших об'єктів — на грудень місяць цього року, — резюмував Данило Гетманцев, пояснюючи логіку урядового маневру. Посадовець підсумував: — І це є саме наслідком того стану з фінансами, який є в країні. Це вже є реальні результати оцього всього політиканства, цієї турбулентності політичної, в яку країну хочуть занурити".

Завдяки перерозподілу будівельних грошей владі вдається утримувати баланс, забезпечуючи стабільну виплату заробітних плат бюджетникам та щомісячну допомогу літнім людям, доки тривають процедури узгодження наступних пакетів фінансової підтримки від Європейського Союзу та МВФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що навесні 2027 року український уряд проведе планове щорічне підвищення пенсій для більшості літніх людей. Фінансове забезпечення для реалізації цього кроку вже успішно інтегроване до головного фінансового документа країни на майбутній період.



