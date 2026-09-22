Финансовая команда Украины полностью контролирует ситуацию с обеспечением социальных гарантий населения и не будет внедрять никакие программы по урезанию денежной помощи или пенсий. Несмотря на крайне напряженную ситуацию с наполнением казны, в парламенте уверяют, что деньги для уязвимых категорий граждан будут поступать без задержек благодаря принятию необходимых решений для получения иностранных кредитов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев призвал представителей медиа не тиражировать панические настроения в обществе.

"Успокойте людей, я не вижу пока таких признаков, тем более, что на этой неделе Верховная Рада проголосовала определенные решения, которые позволят нам получить очередные транши, — отметил народный депутат, комментируя упреки о закрытии социальных программ. Намекая на блокирование законодательных инициатив отдельными депутатами, политик добавил: — Я думаю, что в октябре Верховная Рада тоже придет с действиями, и это все вирус " разумковщины" , когда некоторые коллеги считают себя сверхумными и занимаются политиканством, а не государственничеством, он немного отойдет, немного мы его лечим, и решения.

Парламентарий подчеркнул, что удержание социальной стабильности является принципиальной позицией власти на протяжении всего периода полномасштабного противостояния. Более того, по его словам, государство находит ресурсы не только для сохранения существующего уровня выплат, но и для их поэтапного расширения.

"С 2022 года наша финансовая команда полностью держит все наши социальные обязательства, и мы выплаты производим своевременно. Более того, мы индексируем пенсии каждый год, несмотря на войну, — напомнил Даниил Гетманцев, анонсировав масштабные реформы на будущий период: — Мы увеличиваем определенные выплаты, например, с 2027 года существенно, в разы возрастут выплаты семьям с детьми с инвалидностью, потому что это наиболее социально незащищенные слои. Социалка является вторым приоритетом после безопасности и обороны, и действительно ситуация сегодня сверхсложная, но мы будем делать все возможное, чтобы даже задержек в финансировании не было".

В то же время глава комитета признал, что дефицит бюджета все же заставило правительство пойти на непопулярные шаги в сфере инфраструктурного развития. Вместо урезания пенсий Минфин временно заморозил финансирование капитального строительства.

"Правительство приняло решение о переносе расходов на так называемые капитальные расходы – это затраты на строительство, строительство дорог, других объектов – на декабрь месяц этого года, – резюмировал Даниил Гетманцев, объясняя логику правительственного маневра. Чиновник подытожил: — И это именно следствие того состояния с финансами, которое есть в стране. Это уже реальные результаты этого всего политиканства, этой турбулентности политической, в которую страну хотят погрузить".

Благодаря перераспределению строительных денег власти удается удерживать баланс, обеспечивая стабильную выплату заработных плат бюджетникам и ежемесячную помощь пожилым людям, пока продолжаются процедуры согласования последующих пакетов финансовой поддержки от Европейского Союза и МВФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что весной 2027 года украинское правительство проведет плановое ежегодное повышение пенсий для большинства пожилых людей. Финансовое обеспечение для реализации этого шага уже успешно интегрировано в главный финансовый документ страны на предстоящий период.



