Весняний перерахунок виплат: стало відомо, кого охопить індексація пенсій із 1 березня 2027 року

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Недилько Ксения
Навесні 2027 року український уряд проведе планове щорічне підвищення пенсій для більшості літніх людей. Фінансове забезпечення для реалізації цього кроку вже успішно інтегроване до головного фінансового документа країни на майбутній період.
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Народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк у своєму офіційному Telegram-каналі підтвердила готовність держави виконати ці соціальні зобов'язання.
Водночас точні показники, на які піднімуться щомісячні виплати, поки що офіційно не затверджені. У поточних бюджетних розрахунках немає фіксованих цифр чи заздалегідь визначеного відсотка збільшення.
Крім того, народна депутатка розвіяла побоювання громадян щодо можливого скасування надбавок через економію бюджетних коштів. Поширена у ЗМІ інформація про так зване "обнулення" індексації доходів із січня 2027 року стосується абсолютно інших фінансових інструментів.
Таким чином, факт проведення весняної реформи є остаточним, проте говорити про фінансовий еквівалент доплат у гривнях можна буде лише після відповідної постанови Кабміну ближче до кінця зими.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з нового бюджетного року в Україні буде підвищено мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.