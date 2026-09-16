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Весняний перерахунок виплат: стало відомо, кого охопить індексація пенсій із 1 березня 2027 року

Індексація пенсій відбудеться за графіком: чому січневе «обнулення» доходів не скасує березневе підвищення

16 вересня 2026, 15:50
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Недилько Ксения

Навесні 2027 року український уряд проведе планове щорічне підвищення пенсій для більшості літніх людей. Фінансове забезпечення для реалізації цього кроку вже успішно інтегроване до головного фінансового документа країни на майбутній період.

Весняний перерахунок виплат: стало відомо, кого охопить індексація пенсій із 1 березня 2027 року

Ілюстративне фото

Народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк у своєму офіційному Telegram-каналі підтвердила готовність держави виконати ці соціальні зобов'язання.

"У 2027 році щорічна індексація пенсій має відбутися з 1 березня та охопити майже 10 млн пенсіонерів, — поінформувала парламентарка своїх підписників. Наголошуючи на надійності виплат, представниця Верховної Ради додала: — Кошти на це вже передбачені у проєкті Державного бюджету".

Водночас точні показники, на які піднімуться щомісячні виплати, поки що офіційно не затверджені. У поточних бюджетних розрахунках немає фіксованих цифр чи заздалегідь визначеного відсотка збільшення.

"Конкретний розмір підвищення поки не визначений, — пояснюють аналітики соціальної сфери, зазначаючи, що фінальні підрахунки зроблять пізніше. Фахівці зауважують: — Коефіцієнт стане відомий після того, як Кабінет Міністрів затвердить його з урахуванням рівня інфляції та темпів зростання середньої заробітної плати, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок".

Крім того, народна депутатка розвіяла побоювання громадян щодо можливого скасування надбавок через економію бюджетних коштів. Поширена у ЗМІ інформація про так зване "обнулення" індексації доходів із січня 2027 року стосується абсолютно інших фінансових інструментів.

"Ні, це два різні механізми, — наголошується у роз'ясненні профільного комітету щодо чуток про скасування березневого перерахунку. Законодавці запевняють: — Передбачене проєктом бюджету обнулення індексації доходів із січня не скасовує березневу індексацію пенсій. Вона проводиться за окремими правилами і обов'язково відбудеться".

Таким чином, факт проведення весняної реформи є остаточним, проте говорити про фінансовий еквівалент доплат у гривнях можна буде лише після відповідної постанови Кабміну ближче до кінця зими.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з нового бюджетного року в Україні буде підвищено мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.



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