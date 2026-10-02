Пенсіонерам можуть доплачувати 1300 грн: умови виплати

Деякі військові пенсіонери в Україні можуть отримувати додатково до основної виплати 1297,50 грн на кожного непрацездатного члена сім’ї. Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Водночас право на таку надбавку мають далеко не всі одержувачі військових пенсій.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Доплату призначають непрацюючим військовослужбовцям, які отримують пенсію за вислугу років, а також непрацюючим людям з інвалідністю, які отримують військову пенсію по інвалідності. Обов’язкова умова – наявність непрацездатних членів сім’ї на утриманні пенсіонера.

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник дорівнює 2595 грн, тому виплата на одного утриманця становить 1297,50 грн на місяць.

Таким чином, за одного непрацездатного члена сім’ї можна отримувати 1297,50 грн, за двох – 2595 грн, за трьох – 3892,50 грн, а за чотирьох – 5190 грн щомісяця.

Водночас надбавка передбачена лише для пенсіонерів, які не працюють, не проходять службу та не мають офіційного доходу від трудової діяльності.

До непрацездатних членів сім’ї закон, зокрема, відносить дітей до 18 років, а також повнолітніх дітей, якщо інвалідність їм встановили до досягнення повноліття. Інші категорії визначаються відповідно до статті 30 закону №2262-XII.

Є й додаткове обмеження: виплата не призначається на особу, яка вже отримує передбачені законом пенсію або окремі види державної соціальної допомоги. Якщо у сім’ї є кілька пенсіонерів, одного утриманця можуть врахувати для доплати лише одному з них.

Для оформлення необхідні заява, паспорт, ідентифікаційний код, документи про родинні зв’язки, підтвердження утримання та спільного проживання, а також документи про відсутність роботи чи служби. Подати документи можна через вебпортал Пенсійного фонду.

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