Українцям дозволили отримувати дві виплати: кому передбачені пенсія та соцдопомога одночасно

Українці, яким інвалідність була встановлена з дитинства, можуть отримувати одночасно державну соціальну допомогу та пенсію через втрату годувальника. У Пенсійному фонді України пояснили, за яких умов можливе таке поєднання виплат.

Гроші. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про громадян, яким інвалідність було встановлено до досягнення 18-річного віку. Державна допомога для цієї категорії призначається відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

При цьому наявність такої виплати не позбавляє людину можливості оформити пенсію втратою годувальника, якщо для її призначення існують передбачені законодавством підстави.

Таким чином, право на дві виплати виникає не автоматично всім людям з інвалідністю з дитинства. Необхідно одночасно мати право на відповідний вид пенсії та оформити необхідні документи.

У Пенсійному фонді роз'яснили порядок дій для тих, хто вже отримує пенсію щодо інвалідності. Якщо така людина набула права на пенсію через втрату годувальника, їй необхідно звернутися до сервісного центру ПФУ.

Там подається заява та документи, що підтверджують право на нову пенсію. Після цього людина може оформити перехід на пенсію через втрату годувальника. Окремо подається заява на призначення державної соціальної допомоги як особі з інвалідністю з дитинства.

Таким чином, йдеться про два різні види державної підтримки, які мають різні підстави для призначення. Пенсія зі втрати годувальника пов'язані з втратою члена сім'ї, який забезпечував зміст, тоді як соціальної допомоги надається у зв'язку з інвалідністю, встановленої у дитинстві.

Для потенційних одержувачів особливо важливо не припускати автоматичного призначення виплат: право необхідно підтвердити документами та звернутися до Пенсійного фонду.

У відомстві наголошують, що обидві виплати адмініструються органами Пенсійного фонду України. Тому саме туди слід звертатися для перевірки права на виплати, подання заяв та оформлення необхідних документів.

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