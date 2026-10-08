Сколько пенсионеров с оккупированных территорий потеряли выплаты: в ПФУ дали неожиданный ответ

Пенсионный фонд Украины не располагает информацией о точном количестве пенсионеров, которым на 1 сентября 2026 года были приостановлены или не выплачивались пенсии из-за непрохождения физической идентификации и/или несообщения о неполучении выплат от России. Об этом ПФУ сообщил в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Пенсии для украинцев в оккупации

В Фонде отметили, что для пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или находящихся за пределами страны, действуют специальные условия получения пенсий. В частности, физическая идентификация должна проходить до 31 декабря каждого календарного года.

Отдельное требование касается граждан, проживающих на ТОТ или выехавших с оккупированных территорий во время их оккупации. Для продления украинских пенсионных выплат они должны подтвердить, что не получают пенсию от органов пенсионного обеспечения РФ.

Такое подтверждение осуществляется путем соответствующего уведомления лица в заявлении о назначении, возобновлении или продлении выплаты пенсии.

В ПФУ подчеркнули: пенсионеры, выполнившие установленные требования, продолжают получать украинские выплаты в течение срока, на который они назначены.

В то же время на вопрос о конкретном количестве людей, выплаты которых были приостановлены или не получены именно из-за невыполнения указанных условий, Пенсионный фонд фактически не предоставил цифры. В ответе указано, что ПФУ "не создавал и не получал" другую информацию, которая отвечала бы критериям ее отображения и документирования.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2026 официальной цифры по количеству таких пенсионеров в распоряжении Пенсионного фонда нет.

В Фонде также напомнили, что решения, действия или бездействие распорядителей информации могут быть обжалованы руководителю соответствующего органа в высший орган или в судебном порядке.

Также издание "Комментарии" сообщало – пенсионерам в Украине могут увеличить выплаты: кто получит доплату.



