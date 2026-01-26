Скільки нардепів отримали підозри за 10 років роботи САП

За десять років діяльності антикорупційних органів підозри у кримінальних провадженнях було оголошено 79 чинним і колишнім народним депутатам України. Із цієї кількості 41 особа представляє Верховну Раду IX скликання. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю "Укрінформу".

САП. Фото: з відкритих джерел

За його словами, перше кримінальне провадження щодо народного депутата було зареєстроване наприкінці каденції колишньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Йдеться про заяви, що надійшли до правоохоронних органів наприкінці 2021 року, які фактично дали старт подальшим розслідуванням у парламентському середовищі.

Клименко також зазначив, що в різні періоди внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо народних депутатів здійснювали як ексгенпрокурор Андрій Костін, так і нинішній очільник Офісу генпрокурора Руслан Кравченко.

Очільник САП нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році практика неофіційних виплат депутатам так званих "конвертів" на певний час зникла. Втім, після отримання інформації про відновлення таких схем антикорупційні органи знову активізували роботу в цьому напрямку.

Окремо Клименко повідомив, що у грудні 2025 року САП оголосила підозри п’ятьом народним депутатам, що стало черговим етапом у викритті корупційних злочинів у стінах парламенту.

