Сколько нардепов получили подозрения за 10 лет работы САП
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько нардепов получили подозрения за 10 лет работы САП

За десятилетия антикоррупционных расследований под подозрением оказались десятки парламентариев, большинство – действующие депутаты

26 января 2026, 15:56
Автор:
Кравцев Сергей

За десять лет деятельности антикоррупционных органов подозрения в уголовных производствах было объявлено 79 действующим и бывшим народным депутатам Украины. Из этого количества 41 человек представляет Верховную Раду IX созыва. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Укринформу".

Сколько нардепов получили подозрения за 10 лет работы САП

САП. Фото: из открытых источников

По его словам, первое уголовное производство по народному депутату было зарегистрировано в конце каденции бывшей генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой. Речь идет о поступивших в правоохранительные органы заявлениях в конце 2021 года, которые фактически дали старт дальнейшим расследованиям в парламентской среде.

Клименко также отметил, что в разные периоды внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований в отношении народных депутатов осуществляли как эксгенпрокурор Андрей Костин, так и нынешний глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко.

Глава САП напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году практика неофициальных выплат депутатам так называемых "конвертов" на время исчезла. Однако после получения информации о восстановлении таких схем антикоррупционные органы снова активизировали работу в этом направлении.

Отдельно Клименко сообщил, что в декабре 2025 года САП объявила подозрения пяти народным депутатам, что явилось очередным этапом в разоблачении коррупционных преступлений в стенах парламента.

Читайте на портале "Комментарии" — НАБУ предоставило доказательства, что в ГПСУ бывшие топ-чиновники зарабатывали на контрабанде.




Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4084286-oleksandr-klimenko-kerivnik-specializovanoi-antikorupcijnoi-prokuraturi.html
