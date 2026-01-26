Сколько нардепов получили подозрения за 10 лет работы САП

За десять лет деятельности антикоррупционных органов подозрения в уголовных производствах было объявлено 79 действующим и бывшим народным депутатам Украины. Из этого количества 41 человек представляет Верховную Раду IX созыва. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью "Укринформу".

САП. Фото: из открытых источников

По его словам, первое уголовное производство по народному депутату было зарегистрировано в конце каденции бывшей генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой. Речь идет о поступивших в правоохранительные органы заявлениях в конце 2021 года, которые фактически дали старт дальнейшим расследованиям в парламентской среде.

Клименко также отметил, что в разные периоды внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований в отношении народных депутатов осуществляли как эксгенпрокурор Андрей Костин, так и нынешний глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко.

Глава САП напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году практика неофициальных выплат депутатам так называемых "конвертов" на время исчезла. Однако после получения информации о восстановлении таких схем антикоррупционные органы снова активизировали работу в этом направлении.

Отдельно Клименко сообщил, что в декабре 2025 года САП объявила подозрения пяти народным депутатам, что явилось очередным этапом в разоблачении коррупционных преступлений в стенах парламента.

