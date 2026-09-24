Скільки мільйонів людей Україна втратила через війну: демограф розкрила цифри

Україна за час повномасштабної війни могла втратити близько 10 мільйонів людей у демографічному розумінні. До цієї оцінки входять наслідки масштабної міграції за кордон, зниження народжуваності, зростання смертності та окупація частини українських територій. Про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

Демографічна криза. Фото: з відкритих джерел

За її словами, йдеться саме про демографічну оцінку наслідків війни, а не лише про кількість загиблих. На чисельність населення одночасно вплинули кілька факторів: люди поїхали за кордон, на окупованих територіях відсутній повноцінний облік населення, народжуваність знизилася, а війна додатково вплинула на смертність.

"Зниження народжуваності було б байдуже, але війна стала додатковим чинником. Зі смертністю так само. Зовнішня міграція. Окупація", – пояснила Лібанова.

При цьому вчена наголосила, що нинішні демографічні втрати не можна автоматично вважати остаточними. За її оцінкою, після завершення війни Україна зможе повернути частину людей, які перебувають за кордоном, а також поновити контроль над територіями.

"Ці 10 мільйонів — це не незворотні втрати", — зазначила Лібанова.

Говорячи про перспективи закінчення війни, демограф висловила власне припущення, наголосивши, що воно засноване швидше на інтуїтивному відчутті, ніж на конкретному прогнозі. Вона заявила, що припускає завершення війни у 2027 році.

При цьому Лібанова окремо попередила: навіть, якщо бойові дії завершаться, демографічне відновлення не відбудеться миттєво. Повернення громадян, відновлення народжуваності та зміна вікової структури населення вимагатимуть значно більшого часу.

Таким чином, головний демографічний виклик для України полягає не лише у нинішньому скороченні чисельності населення, а й у наслідках, які війна залишить на роки вперед.

Читайте також на порталі "Коментарі" – шість індійських дітей на одного українського школяра: військовий ЗСУ спрогнозував демографічну катастрофу.



