Сколько миллионов человек Украина потеряла из-за войны: демограф раскрыла цифры

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Кравцев Сергей
Украина за время полномасштабной войны могла потерять около 10 миллионов человек в демографическом смысле. В эту оценку входят последствия масштабной миграции за границу, снижение рождаемости, рост смертности и оккупация части украинских территорий. Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала в интервью "Телеграфу".
Демографический кризис. Фото: из открытых источников
По ее словам, речь идет именно о демографической оценке последствий войны, а не только о количестве погибших. На численность населения одновременно повлияли несколько факторов: люди уехали за границу, на оккупированных территориях отсутствует полноценный учет населения, снизилась рождаемость, а война дополнительно повлияла на смертность.
При этом ученая подчеркнула, что нынешние демографические потери нельзя автоматически считать окончательными. По ее оценке, после завершения войны Украина сможет вернуть часть людей, которые находятся за рубежом, а также восстановить контроль над территориями.
Говоря о перспективах окончания войны, демограф высказала собственное предположение, подчеркнув, что оно основано скорее на интуитивном ощущении, чем на конкретном прогнозе. Она заявила, что допускает завершение войны в 2027 году.
При этом Либанова отдельно предупредила: даже если боевые действия завершатся, демографическое восстановление не произойдет мгновенно. Возвращение граждан, восстановление рождаемости и изменение возрастной структуры населения потребуют значительно большего времени.
Таким образом, главный демографический вызов для Украины заключается не только в нынешнем сокращении численности населения, но и в последствиях, которые война оставит на годы вперед.
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