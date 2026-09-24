Сколько миллионов человек Украина потеряла из-за войны: демограф раскрыла цифры

Украина за время полномасштабной войны могла потерять около 10 миллионов человек в демографическом смысле. В эту оценку входят последствия масштабной миграции за границу, снижение рождаемости, рост смертности и оккупация части украинских территорий. Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала в интервью "Телеграфу".

Демографический кризис. Фото: из открытых источников

По ее словам, речь идет именно о демографической оценке последствий войны, а не только о количестве погибших. На численность населения одновременно повлияли несколько факторов: люди уехали за границу, на оккупированных территориях отсутствует полноценный учет населения, снизилась рождаемость, а война дополнительно повлияла на смертность.

"Снижение рождаемости было бы все равно, но война стала дополнительным фактором. Со смертностью так же. Наружная миграция. Оккупация", — объяснила Либанова.

При этом ученая подчеркнула, что нынешние демографические потери нельзя автоматически считать окончательными. По ее оценке, после завершения войны Украина сможет вернуть часть людей, которые находятся за рубежом, а также восстановить контроль над территориями.

"Эти 10 миллионов – это не необратимые потери", — отметила Либанова.

Говоря о перспективах окончания войны, демограф высказала собственное предположение, подчеркнув, что оно основано скорее на интуитивном ощущении, чем на конкретном прогнозе. Она заявила, что допускает завершение войны в 2027 году.

При этом Либанова отдельно предупредила: даже если боевые действия завершатся, демографическое восстановление не произойдет мгновенно. Возвращение граждан, восстановление рождаемости и изменение возрастной структуры населения потребуют значительно большего времени.

Таким образом, главный демографический вызов для Украины заключается не только в нынешнем сокращении численности населения, но и в последствиях, которые война оставит на годы вперед.

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