Скільки газу видобули та що буде зі свердловинами: «Нафтогазвидобування» здивувало відповіддю

ПрАТ "Нафтогазвидобування" відмовилося надати інформацію про обсяги видобутку природного газу з початку 2026 року, їхню динаміку порівняно з 2025 роком, а також плани щодо введення нових свердловин до кінця року. Про це йдеться у відповіді компанії на журналістський запит порталу "Коментарі".

Видобуток газу. Фото: з відкритих джерел

У запиті йшлося про те, який обсяг природного газу видобуло "Нафтогазвидобування" з початку 2026 року станом на останню доступну дату та як цей показник змінився проти аналогічного періоду 2025 року. Також редакція просила повідомити, скільки нових свердловин компанія планує ввести в експлуатацію до кінця 2026 року та який додатковий добовий обсяг газу вони мають забезпечити.

Однак конкретних цифр у відповіді компанія не навела.

У "Нафтогазвидобуванні" зазначили, що запитувані відомості не належать до категорії публічної інформації, розпорядником якої є товариство, а обов’язок її надання, передбачений законом, на компанію не поширюється.

Крім того, у відповіді наголошується, що запитувана інформація "в умовах воєнного стану" підлягає захисту відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №349 від 26 березня 2022 року.

"У зв’язку з викладеним на Запит не поширюється дія Закону України “Про доступ до публічної інформації”", — йдеться у листі.

Таким чином, із відповіді "Нафтогазвидобування" неможливо встановити ані фактичний обсяг видобутого компанією газу у 2026 році, ані його зміну рік до року. Так само компанія не розкрила кількість свердловин, які планує запустити до кінця року, та очікуваний приріст добового видобутку.

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