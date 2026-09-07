Сколько газа добыли и что будет со скважинами: «Нефтегаздобыча» удивило ответом

ЧАО "Нефтегаздобыча" отказалось предоставить информацию об объемах добычи природного газа с начала 2026 года, их динамике по сравнению с 2025 годом, а также планах по введению новых скважин до конца года. Об этом говорится в ответе компании на запрос портала "Комментарии".

Добыча газа. Фото: из открытых источников

В запросе говорилось, какой объем природного газа добыло "Нефтегаздобыча" с начала 2026 года по состоянию на последнюю доступную дату и как этот показатель изменился против аналогичного периода 2025 года. Также редакция просила сообщить, сколько новых скважин компания планирует ввести в эксплуатацию до конца 2026 г. и какой дополнительный суточный объем газа они должны обеспечить.

Однако конкретных цифр ответа компания не привела.

В "Нефтегаздобыче" отметили, что запрашиваемые сведения не относятся к категории публичной информации, распорядителем которой является общество, а обязанность ее предоставления, предусмотренная законом, на компанию не распространяется.

Кроме того, в ответе отмечается, что запрашиваемая информация "в условиях военного положения" подлежит защите в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг №349 от 26 марта 2022 года.

"В связи с изложенным на Запрос не распространяется действие Закона Украины "О доступе к публичной информации"", — говорится в письме.

Таким образом, из ответа "Нефтегаздобычи" невозможно установить ни фактический объем добытого компанией газа в 2026 году, ни его изменение из года в год. Также компания не раскрыла количество скважин, которые планирует запустить до конца года, и ожидаемый прирост суточной добычи.

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