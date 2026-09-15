Скандал з Кравченком став останньою краплею: Європа шокувала вимого

Корупційні скандали в Україні можуть стати інструментом для сил у Європі, які виступають проти подальшої підтримки Києва та займають проросійські позиції. Вони намагатимуться використовувати будь-які резонансні випадки, щоб підірвати довіру до України та поставити під сумнів необхідність подальшої допомоги. Про це заявив депутат Європарламенту та віцепрезидент Європейської народної партії Зігфрід Мурешан.

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За його словами, саме тому українська влада повинна оперативно та переконливо реагувати на можливі зловживання й демонструвати, що такі випадки не залишаються без належної реакції.

"Якщо в Україні мають місце будь-які правопорушення чи зловживання, то для української влади є надзвичайно важливим обов’язком належним чином на них реагувати й довести всім, що такі випадки мають поодинокий характер", — наголосив Мурешан.

Водночас євродепутат запевнив, що Європа усвідомлює значення боротьби України не лише для її власної незалежності, а й для безпеки всього Євросоюзу. За його словами, партнери налаштовані й надалі допомагати Києву, зокрема готові надати експертну підтримку у протидії корупції.

У Єврокомісії також наголосили, що для країн-кандидатів боротьба з корупцією залишається однією з принципових вимог.

"ЄС дотримується політики нульової толерантності до корупції. Боротьба з корупцією є одним із ключових елементів для будь-якої країни, яка прагне вступити до Союзу", — заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Києві вранці 15 вересня вдруге оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Невдовзі після сигналу небезпеки у столиці пролунали потужні вибухи. Міська влада закликала киян не залишати укриття до завершення тривоги.