Скандал с Кравченко стал последней каплей: Европа шокировала требованием к Банковой

Коррупционные скандалы в Украине могут стать инструментом сил в Европе, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева и занимают пророссийские позиции. Они будут пытаться использовать любые резонансные случаи, чтобы подорвать доверие к Украине и подвергнуть сомнению необходимость дальнейшей помощи. Об этом заявил депутат Европарламента и вице-президент Европейской народной партии Зигфрид Мурешан.

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По его словам, именно поэтому украинские власти должны оперативно и убедительно реагировать на возможные злоупотребления и демонстрировать, что такие случаи не остаются без должной реакции.

"Если в Украине имеют место любые правонарушения или злоупотребления, то для украинской власти чрезвычайно важна обязанность должным образом на них реагировать и доказать всем, что такие случаи носят единичный характер", — подчеркнул Мурешан.

В то же время, евродепутат заверил, что Европа осознает значение борьбы Украины не только для ее собственной независимости, но и для безопасности всего Евросоюза. По его словам, партнеры настроены и дальше помогать Киеву, в частности готовы оказать экспертную поддержку в противодействии коррупции.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что для стран-кандидатов борьба с коррупцией остается одним из принципиальных требований.

"ЕС придерживается политики нулевой толерантности к коррупции. Борьба с коррупцией является одним из ключевых элементов для любой страны, стремящейся вступить в Союз", — заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Киеве утром 15 сентября второй раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских беспилотников. Вскоре после сигнала опасности в столице прогремели мощные взрывы. Городские власти призвали киевлян не покидать укрытие до завершения тревоги.