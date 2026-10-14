Скандал в одеському ТЦК закінчився тюремним терміном: деталі

В Одесі завершився розгляд справи про незаконне утримання чоловіків та застосування насильства з боку працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Приморський районний суд визнав винними дев'ятьох фігурантів, сімом із яких призначили реальні терміни позбавлення волі. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Суд. Фото: з відкритих джерел

За даними ДБР, усі дев'ять обвинувачених визнали провину та уклали угоди з прокурорами, які затвердив суд. У відомстві наголосили, що визнання вини не дозволило причетним до тортур уникнути тюремного ув'язнення.

Троє фігурантів отримали сім років позбавлення волі за незаконне позбавлення волі і тортури. Ще одного засудженого засудили до семи років і одного місяця ув'язнення – за сукупністю звинувачень у незаконному позбавленні волі, тортурах та пограбуванні.

Двом іншим призначили по п'ять років та одного місяця позбавлення волі за незаконне утримання людей. Ще один фігурант отримав п'ять років ув'язнення, проте його звільнили від відбування покарання із випробувальним терміном на два роки.

Трьом засудженим призначили по два роки позбавлення волі із заміною покарання службовим обмеженням на аналогічний термін. Крім того, чотирьом фігурантам заборонили протягом трьох років обіймати посади у підрозділах районних ТЦК та СП.

Таким чином, судове рішення передбачає різні види покарання залежно від встановлених обставин та пред'явлених звинувачень. При цьому не всі фігуранти отримали реальні терміни ув'язнення.

Ще двоє співробітників ТЦК не визнали своєї провини. Їхню справу продовжує розглядати, а рішення за пред'явленими звинуваченнями суд ухвалить окремо.

Вирок у справі знову привернув увагу до проблеми зловживань під час мобілізаційних заходів. У той самий час відповідальність конкретних осіб визначається судом виходячи з доказів, а чи не їх приналежності до певному відомству.

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