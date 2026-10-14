Скандал в одесском ТЦК закончился тюремными сроками: детали

В Одессе завершилось рассмотрение дела о незаконном удержании мужчин и применении насилия со стороны сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Приморский районный суд признал виновными девятерых фигурантов, семерым из которых назначили реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Суд. Фото: из открытых источников

По данным ГБР, все девять обвиняемых признали вину и заключили соглашения с прокурорами, которые утвердил суд. В ведомстве подчеркнули, что признание вины не позволило причастным к пыткам избежать тюремного заключения.

Трое фигурантов получили по семь лет лишения свободы за незаконное лишение свободы и пытки. Еще одного осужденного приговорили к семи годам и одному месяцу заключения – по совокупности обвинений в незаконном лишении свободы, пытках и грабеже.

Двум другим назначили по пять лет и одному месяцу лишения свободы за незаконное удержание людей. Еще один фигурант получил пять лет заключения, однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Троим осужденным назначили по два года лишения свободы с заменой наказания служебным ограничением на аналогичный срок. Кроме того, четверым фигурантам запретили в течение трех лет занимать должности в подразделениях районных ТЦК и СП.

Таким образом, судебное решение предусматривает различные виды наказания в зависимости от установленных обстоятельств и предъявленных обвинений. При этом не все фигуранты получили реальные сроки заключения.

Еще двое сотрудников ТЦК не признали свою вину. Их дело продолжает рассматриваться, а решение по предъявленным обвинениям суд примет отдельно.

Приговор по делу вновь привлек внимание к проблеме злоупотреблений во время мобилизационных мероприятий. В то же время ответственность конкретных лиц определяется судом на основании доказательств, а не их принадлежности к определенному ведомству.

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