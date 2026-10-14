Это не похоже на мобилизацию: какие методы ТЦК вызвали жесткую критику омбудсмена

В Украине фиксируют случаи, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК и СП) заходят на частную территорию и силой выводят мужчин из домов или дворов. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью "Радио Свобода".

Работники ТЦК. Фото: из открытых источников

По словам омбудсмена, ему известно примерно о десяти подобных инцидентах в разных регионах страны. Речь идет о случаях, когда сотрудники ТЦК проникали во дворы, частные дома и другие помещения, после чего принудительно выводили оттуда мужчин.

Лубинец предположил, что повторение подобных ситуаций может быть своеобразной проверкой юридической реакции на такие действия. По его мнению, после первого инцидента и реакции на него аналогичные случаи начали фиксировать в других регионах.

Один из эпизодов произошел в Хмельницкой области. Представительство омбудсмена отреагировало на ситуацию, а правоохранительные органы сообщили об открытии уголовного производства.

При этом Лубинец уточнил, что сведений о случаях, когда сотрудники ТЦК выламывали двери ради проникновения в жилье, у него нет. По имеющейся информации, двери обычно остаются незапертыми либо их открывают сами жильцы, после чего мужчин силой выводят из помещений.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные действия могут содержать признаки уголовных правонарушений. Вопрос законности проникновения в жилище и применения физической силы должен получать правовую оценку в каждом конкретном случае.

Заявление Лубинца вновь обострило дискуссию о пределах полномочий сотрудников ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Сам факт открытия уголовного производства не означает установленной вины конкретных лиц: обстоятельства инцидента и возможные нарушения должны быть подтверждены в рамках расследования.

Пока неизвестно, сколько из упомянутых эпизодов получили официальную правовую оценку и чем завершатся соответствующие проверки.

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