Скандал в енергетиці: наглядова рада "Енергоатому" прийняла термінове рішення
НОВИНИ

Скандал в енергетиці: наглядова рада "Енергоатому" прийняла термінове рішення

Наглядова рада "Енергоатому" скликає спецзасідання через корупційний скандал

11 листопада 2025, 10:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про збори спеціального засідання через корупційний скандал в енергетиці. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".

Скандал в енергетиці: наглядова рада "Енергоатому" прийняла термінове рішення

Енергоатом. Фото: із відкритих джерел

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до недавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками "Енергоатому", — заявили в компанії.

Наголошується, що рада зкличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це буде включати ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур та систем контролю компанії.

"Наглядова рада надано принципам повної прозорості, підзвітності, високих стандартів доброчесності в рамках організації та співпраці з органами влади", — додали в НАЕК "Енергоатом".

Читайте також на порталі "Коментарі" — про корупцію президентської обстановки на енергетиці було відомо. З цих коштів вони не тільки збагачуються, а й фінансують увесь продукований ними інформаційний бруд у телеграмі та інших мережах. За ці гроші вони хочуть перемогти на наступних виборах. Таку думку висловив нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький.                                                                           

Також видання "Коментарі" повідомляло – речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча 10 листопада. Як передає портал "Коментарі", про це речник заявив в інтерв'ю NV.




