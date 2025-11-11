Скандал в енергетиці: наглядова рада "Енергоатому" прийняла термінове рішення

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила про збори спеціального засідання через корупційний скандал в енергетиці. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом".

Енергоатом. Фото: із відкритих джерел

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до недавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками "Енергоатому", — заявили в компанії.

Наголошується, що рада зкличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це буде включати ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур та систем контролю компанії.

"Наглядова рада надано принципам повної прозорості, підзвітності, високих стандартів доброчесності в рамках організації та співпраці з органами влади", — додали в НАЕК "Енергоатом".

