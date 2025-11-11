logo

Скандал в энергетике: набсовет "Энергоатома" принял срочное решение
Скандал в энергетике: набсовет "Энергоатома" принял срочное решение

Набсовет "Энергоатома" созывает спецзаседание из-за коррупционного скандала

11 ноября 2025, 10:52
Наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о собрании специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетике. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".

Скандал в энергетике: набсовет "Энергоатома" принял срочное решение

Энергоатоме. Фото: из открытых источников

"Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанных с работниками "Энергоатома", — заявили в компании.

Отмечается, что совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать — инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании.

"Наблюдательный совет предан принципам полной прозрачности, подотчетности, высоких стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничества с органами власти", — добавили в НАЭК "Энергоатом".

Читайте также на портале "Комментарии" — о коррупции президентской обстановки на энергетике было известно. Из этих средств они не только обогащаются, но и финансируют всю продуцируемую ими информационную грязь в телеграмме и других сетях. За эти деньги они хотят победить на следующих выборах. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича 10 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом спикер заявил в интервью NV.




