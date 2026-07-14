Скандал у Вишневому: гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін пішов у відставку

Генеральний директор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін оголосив про відставку. Відповідну заяву він опублікував у соціальних мережах, подякувавши колегам та керівництву держави за спільну роботу. Водночас причин свого рішення посадовець не пояснив.

Герман Сметанін. Фото з відкритих джерел

У своєму зверненні Сметанін зазначив, що для нього було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Він висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за підтримку розвитку оборонно-промислового комплексу, а також працівникам концерну, зокрема конструкторам, інженерам, технологам, виробничникам і ветеранам.

"Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", — йдеться у заяві Сметаніна.

Відставка відбулася на тлі скандалу, пов'язаного зі складами боєприпасів у Вишневому Київської області. У ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по місту, після чого сталася вторинна детонація. Із небезпечної зони евакуювали близько 600 людей, а загальна площа пошкодженої житлової забудови сягнула 13 гектарів.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що уражений об'єкт був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому". Згодом заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів главі держави, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч законодавству та рішенням Ставки Верховного головнокомандувача.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав власника складу у Вишневому.

Також "Коментарі" писали про масштабні руйнування у Вишневому.