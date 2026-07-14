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Скандал в Вишневом: гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин ушел в отставку

Глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил об отставке после скандала из-за взрывов на складах в Вишневом

14 июля 2026, 15:38
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Slava Kot

Генеральный директор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин объявил об отставке. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях, поблагодарив коллег и руководство государства за совместную работу. В то же время, причин своего решения чиновник не объяснил.

Скандал в Вишневом: гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин ушел в отставку

Герман Сметанин. Фото из открытых источников

В своем обращении Сметанин отметил, что для него было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины. Он выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за поддержку развития оборонно-промышленного комплекса, а также работникам концерна, в частности, конструкторам, инженерам, технологам, производственникам и ветеранам.

"Убежден, что главное достижение — это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Благодарю всех и каждого за это невероятное время и результаты каждого из Вас, желаю еще больше драйва и новых достижений", — говорится в заявлении Сметанина.

Отставка прошла на фоне скандала, связанного со складами боеприпасов в Вишневом Киевской области. В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по городу, после чего произошла вторичная детонация. Из опасной зоны эвакуировали около 600 человек, а общая площадь поврежденной жилой застройки составила 13 гектаров.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что пораженный объект являлся составом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома". Затем заместитель председателя СБУ Александр Поклад доложил главе государства, что руководители двух государственных предприятий действовали вопреки законодательству и решениям Ставки Верховного главнокомандующего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал владельца склада в Вишневом.

Также "Комментарии" писали о масштабных разрушениях в Вишневом.



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Источник: facebook.com/share/p/196LQKECV4/
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