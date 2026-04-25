Скандал на фронті: Сирський наказав терміново перевірити постачання бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив терміново перевірити систему логістичного забезпечення українських військових, особливо тих, хто перебуває на передовій. Відповідне завдання, за даними Генерального штабу ЗСУ, мають виконати командувачі угруповань і корпусів до 20 травня.

Олександр Сирський.

Йдеться про аудит постачання їжі, води, засобів евакуації, транспорту, а також забезпечення підрозділів сучасними технологіями, зокрема наземними роботизованими комплексами. У Генштабі наголосили: мають бути вжиті всі необхідні заходи для безперебійного забезпечення військових на лінії бойового зіткнення.

Рішення про перевірки ухвалене на тлі резонансного скандалу, пов’язаного із ситуацією у 14 окрема механізована бригада на Куп’янському напрямку. За інформацією, що з’явилася у медіа, бійці тижнями залишалися без належного постачання, змушені були виживати без їжі та пити дощову воду. Деякі військові, за свідченнями, втрачали десятки кілограмів ваги.

У Генштабі пояснили, що проблеми виникли через надзвичайно складну ситуацію на фронті та небезпеку для підвозу вантажів. Постачання, коли це було можливо, здійснювали із використанням дронів та водних маршрутів, зокрема по річці Оскіл.

Після розголосу ситуації було звільнено командира бригади, а також понижено в посаді керівника одного з армійських корпусів.

У військовому керівництві підкреслюють: подібні випадки є неприпустимими, а система забезпечення армії має працювати без збоїв навіть у найскладніших умовах бойових дій.

