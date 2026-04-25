Скандал на фронте: Сырский приказал срочно проверить поставки бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил срочно проверить систему логистического обеспечения украинских военных, особенно находящихся на передовой. Соответствующее задание, по данным Генерального штаба ВСУ, должно выполнить командующие группировок и корпусов до 20 мая.

Речь идет об аудите поставок пищи, воды, средств эвакуации, транспорта, а также обеспечении подразделений современными технологиями, в том числе наземными роботизированными комплексами. В Генштабе подчеркнули: должны быть приняты все необходимые меры по бесперебойному обеспечению военных на линии боевого столкновения.

Решение о проверках принято на фоне резонансного скандала, связанного с ситуацией в 14-й отдельной механизированной бригаде на Купянском направлении. По информации, которая появилась в СМИ, бойцы неделями оставались без надлежащего снабжения, вынуждены были выживать без еды и пить дождевую воду. Некоторые военные, по свидетельству, теряли десятки килограммов веса.

В Генштабе пояснили, что проблемы возникли из-за сложнейшей ситуации на фронте и опасности для подвоза грузов. Снабжение, когда это было возможно, осуществляли с использованием дронов и водных маршрутов, в частности по реке Оскол.

После огласки ситуации был уволен командир бригады, а также понижен в должности руководитель одного из армейских корпусов.

В военном руководстве подчеркивают: подобные случаи недопустимы, а система обеспечения армии должна работать без сбоев даже в самых сложных условиях боевых действий.

Читайте на портале "Комментарии" — Александр Сырский совершил рабочую поездку на один из самых напряженных отрезков фронта – Покровское направление. Именно здесь, по его словам, российские войска с начала апреля уже провели 688 атак, пытаясь прорвать украинскую оборону.



