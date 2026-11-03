Скандал на Борщагівці як зброя проти Зеленського: чим небезпечний скандал

Скандал із військовими у Борщагівці може бути вигідним російські спецслужби, зацікавлені у внутрішній дестабілізації України. Також він може бути вигідним внутрішньополітичним групам, які прагнуть використати суспільне невдоволення проти Зеленського чи іншим силам, яким вигідне загострення конфлікту між громадянами, військовими та державою. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, що усі обґрунтовані версії мають право на перевірку, але жодну з них не можна проголошувати доведеною без документів, свідчень, фінансових слідів та інших доказів.

"Тому моє головне питання до керівництва держави, СБУ, МВС і прокуратури: чи буде розслідування можливої організованої провокації, а не лише дій військовослужбовців? Ми повинні отримати відповіді, хто запустив інформаційну хвилю, хто організував насильство, чи існувала координація між учасниками і чи стояли за цим гроші та політичні або іноземні інтереси", – зазначив аналітик.

Він наголошує, якщо організовану провокацію буде доведено, її замовники, організатори та виконавці мають постати перед судом незалежно від посад, політичної належності чи громадянства.

За словами експерта, є ще один важливий момент – не можна допустити, щоб під приводом боротьби з провокаціями держава отримала індульгенцію на придушення законних протестів або замовчування реальних порушень прав військових, але так само неприпустимо прикривати "громадським протестом" насильство проти військовослужбовців і правоохоронців. Бо, якщо сьогодні безкарно громлять автомобілі Нацгвардії біля військового об’єкта, завтра хтось може спробувати заблокувати військову частину, госпіталь чи інший критично важливий об’єкт.

"Держава повинна захищати права своїх громадян. Але держава зобов’язана також захищати власну армію – особливо під час війни. Інакше ворогу навіть не доведеться організовувати нові провокації. Достатньо буде спостерігати, як ми руйнуємо довіру один до одного власними руками. Найбільше мене цікавить не те, хто голосніше кричав перед телекамерами, а те, хто, можливо, стояв за цими камерами, координував події та розраховував на конкретний результат", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Буданов виступив із жорсткою заявою після подій у Петропавлівській Борщагівці.



