Скандал на Борщаговке как оружие против Зеленского: чем опасен скандал

Скандал с военными в Борщаговке может быть выгоден российским спецслужбам, заинтересованным во внутренней дестабилизации Украины. Также он может быть выгоден внутриполитическим группам, стремящимся использовать общественное недовольство против Зеленского или другим силам, которым выгодно обострение конфликта между гражданами, военными и государством. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что все обоснованные версии имеют право на проверку, но ни одну из них нельзя провозглашать доказанной без документов, свидетельств, финансовых следов и других доказательств.

"Поэтому мой главный вопрос руководству государства, СБУ, МВД и прокуратуры: будет ли расследование возможной организованной провокации, а не только действий военнослужащих? Мы должны получить ответы, кто запустил информационную волну, кто организовал насилие, существовала ли координация между участниками и стояли ли за этим деньги и политические или иностранные интересы", – отметил аналитик.

Он отмечает, если организованная провокация будет доказана, ее заказчики, организаторы и исполнители должны предстать перед судом независимо от должностей, политической принадлежности или гражданства.

По словам эксперта, есть еще один важный момент – нельзя допустить, чтобы под предлогом борьбы с провокациями государство получило индульгенцию на подавление законных протестов или замалчивание реальных нарушений прав военных, но также недопустимо прикрывать "общественным протестом" насилие против военнослужащих и правоохранителей. Ибо, если сегодня безнаказанно громят автомобили Нацгвардии возле военного объекта, завтра кто-нибудь может попытаться заблокировать воинскую часть, госпиталь или другой критически важный объект.

"Государство должно защищать права своих граждан. Но государство обязано также защищать свою армию – особенно во время войны. Иначе врагу даже не придется организовывать новые провокации. Достаточно будет наблюдать, как мы разрушаем доверие друг к другу своими руками. Больше меня интересует не то, кто громче кричал перед телекамерами, а то, кто, возможно, стоял за этими камерами, координировал события и рассчитывал на конкретный результат", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало — Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке.



