Буданов виступив із жорсткою заявою після подій у Петропавлівській Борщагівці

Глава Офісу президента України Кирило Буданов відреагував на події в Петропавлівській Борщагівці, назвавши те, що сталося неприпустимим для держави. За його словами, подібні ситуації шкодять єдності українців, особливо в умовах російської загрози.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці. Фото: з відкритих джерел

У своїй заяві Буданов наголосив, що правоохоронні органи та уповноважені структури вже з'ясовують усі обставини інциденту. Головне завдання – встановити повну та об'єктивну картину події, визначити винних та забезпечити їх притягнення до відповідальності.

При цьому в Офісі президента мають намір не обмежуватись розслідуванням. За словами Буданова, зараз спільно з представниками силового блоку розробляються необхідні рішення для адекватної реакції на подібні ситуації та запобігання можливим провокаціям у майбутньому.

"Учорашні події у Петропавлівській Борщагівці неприпустимі для держави та шкодять єдності українців", — наголосив керівник ВП.

Він також звернувся до громадян із закликом враховувати інтереси країни та суспільства під час ухвалення рішень, а будь-які конфліктні ситуації вирішувати таким чином, щоб не створювати загрози національній єдності.

Заява прозвучала на тлі війни Росії проти України, що триває, коли внутрішні конфлікти та суспільне протистояння можуть додатково ускладнювати ситуацію в країні.

Які саме рішення готує силовий блок і до кого можуть бути застосовані заходи відповідальності, Кирило Буданов наразі не уточнив. Деталі події у Петропавлівській Борщагівці встановлюються.

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