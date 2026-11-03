Скандал із військовими на Борщагівці: де були в цей час народні обранці

Події 2 листопада біля місця тимчасової дислокації військових Національної гвардії поставили це питання про позицію народних обранців особливо гостро. Поки на місці збиралися люди, виникали сутички та з'ясовувалися обставини перебування військовослужбовців, обрані громадою представники влади, за наявною інформацією, так і не приїхали.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці. Фото: з відкритих джерел

Йдеться як про народних депутатів, так і про депутатів місцевої ради та селищного голову. За інформацією з соцмереж, єдиною народною депутаткою, яка особисто з'явилася на місці подій, була Ганна Скороход.

Така відсутність викликає закономірне запитання: для чого люди обирають депутатів і місцеву владу, якщо в критичний момент не бачать їх поруч? Адже саме тоді, коли ситуація загострюється, представники громади мали б бути на місці, спілкуватися з мешканцями, з'ясовувати обставини та вимагати відповідей від відповідальних структур.

Сам інцидент розгорнувся після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання та катування людей у приватному будинку. Біля об'єкта зібралися місцеві жителі й родичі військових, а згодом протистояння переросло в сутички. У поліції заявили, що інформація про незаконне утримання людей і загибель громадянина не відповідає дійсності. Водночас командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що четверо військовослужбовців, повернутих після самовільного залишення частини, потребували медичної допомоги та були госпіталізовані.

На місце прибували командування Нацгвардії, керівництво поліції, військова омбудсманка долучилася до перевірки, а ввечері приїхав керівник Офісу президента Кирило Буданов. МВС доручило провести службове розслідування.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Буданов виступив із жорсткою заявою після подій у Петропавлівській Борщагівці.



