Скандал с военными на Борщаговке: где были в это время народные избранники

События 2 ноября у места временной дислокации военных Национальной гвардии задали этот вопрос о позиции народных избранников особенно остро. Пока на месте собирались люди, возникали стычки и выяснялись обстоятельства пребывания военнослужащих, избранные общиной представители власти, по имеющейся информации, так и не приехали.

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

Речь идет как о народных депутатах, так и о депутатах местного совета и поселковом голове. По информации из соцсетей, единственной народной депутатом, лично появившейся на месте событий, была Анна Скороход.

Такое отсутствие вызывает закономерный вопрос: зачем люди выбирают депутатов и местные власти, если в критический момент не видят их рядом? Ведь именно тогда, когда ситуация обостряется, представители общины должны быть на месте, общаться с жителями, выяснять обстоятельства и требовать ответов от ответственных структур.

Сам инцидент развернулся после распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном содержании и пытках людей в частном доме. У объекта собрались местные жители и родственники военных, а впоследствии противостояние переросло в стычки. В полиции заявили, что информация о незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности. В то же время командующий Нацгвардии Александр Пивненко подтвердил, что четверо военнослужащих, возвращенных после самовольного ухода из части, нуждались в медицинской помощи и были госпитализированы.

На место прибывали командование Нацгвардии, руководство полиции, военная омбудсманка приняла проверку, а вечером приехал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. МВД поручило провести служебное расследование.

Также издание "Комментарии" сообщало — Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке.



