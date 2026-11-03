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Скандал с военными на Борщаговке: где были в это время народные избранники

Пока в Петропавловской Борщаговке развертывалось противостояние у места дислокации военных, местные и народные избранники, по имеющейся информации, не спешили предстать перед людьми

3 ноября 2026, 11:41
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Кравцев Сергей

События 2 ноября у места временной дислокации военных Национальной гвардии задали этот вопрос о позиции народных избранников особенно остро. Пока на месте собирались люди, возникали стычки и выяснялись обстоятельства пребывания военнослужащих, избранные общиной представители власти, по имеющейся информации, так и не приехали.

Скандал с военными на Борщаговке: где были в это время народные избранники

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

Речь идет как о народных депутатах, так и о депутатах местного совета и поселковом голове. По информации из соцсетей, единственной народной депутатом, лично появившейся на месте событий, была Анна Скороход.

Такое отсутствие вызывает закономерный вопрос: зачем люди выбирают депутатов и местные власти, если в критический момент не видят их рядом? Ведь именно тогда, когда ситуация обостряется, представители общины должны быть на месте, общаться с жителями, выяснять обстоятельства и требовать ответов от ответственных структур.

Сам инцидент развернулся после распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном содержании и пытках людей в частном доме. У объекта собрались местные жители и родственники военных, а впоследствии противостояние переросло в стычки. В полиции заявили, что информация о незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности. В то же время командующий Нацгвардии Александр Пивненко подтвердил, что четверо военнослужащих, возвращенных после самовольного ухода из части, нуждались в медицинской помощи и были госпитализированы.

На место прибывали командование Нацгвардии, руководство полиции, военная омбудсманка приняла проверку, а вечером приехал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. МВД поручило провести служебное расследование.

Также издание "Комментарии" сообщало — Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке.




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