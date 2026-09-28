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Скандал із полоненими КНДР загострюється: Сеул вимагає від України вибачень

Південна Корея заявила про порушення конфіденційної домовленості після того, як Зеленський публічно повідомив про передачу двох північнокорейських військових

28 вересня 2026, 09:45
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Кравцев Сергей

Між Україною та Південною Кореєю виник дипломатичний конфлікт через розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовослужбовців, які опинилися в українському полоні. Південнокорейська сторона стверджує, що Київ порушив домовленість про конфіденційність і вимагає офіційних пояснень та вибачень.

Скандал із полоненими КНДР загострюється: Сеул вимагає від України вибачень

Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел

Приводом стала заява президента України Володимира Зеленського, котрий минулого тижня публічно повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських солдатів.

За кілька годин президент Південної Кореї Лі Чже Мен висловив розчарування діями української сторони. За його словами, він не розуміє, чому Київ вирішив оприлюднити інформацію всупереч досягнутій домовленості.

У Києві спробували пом'якшити ситуацію. Радник Зеленського Дмитро Литвин заявив, що президент лише повідомив про факт передачі військовослужбовців. За його словами, Україна є відкритою країною, а повністю прихована передача полонених мала б незвичайний вигляд.

Однак у Сеулі цю аргументацію не ухвалили. Старший секретар президента Південної Кореї зі зв'язків із громадськістю Сон Гі Хон заявив, що одностороннє розкриття інформації є серйозним порушенням довіри між двома країнами.

Додаткове роздратування південнокорейської влади викликало заяву української президентської прес-служби про те, що угоди про конфіденційність нібито не існувало. У Сеулі вважають, що така позиція завдає додаткової шкоди відносинам двох держав.

Південнокорейська адміністрація заявила, що розглядає можливі подальші заходи та очікує від Києва офіційних пояснень та вибачень.

Ситуація має особливу чутливість для Сеула через протистояння з Північною Кореєю. Пхеньян має ядерну зброю, а повідомлення про участь північнокорейських військових у війні проти України вже стали важливою частиною міжнародного порядку денного.

Новий дипломатичний конфлікт може мати і практичні наслідки. Південна Корея є потенційно важливим партнером України у питаннях оборонної промисловості та військової допомоги, тому погіршення політичної довіри може ускладнити подальші переговори Києва із Сеулом.

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Джерело: https://www.euronews.com/2026/09/28/seoul-seeks-apology-after-ukraine-breached-confidentiality-agreement-over-transfer-of-nort
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