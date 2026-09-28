Скандал с пленными КНДР обостряется: Сеул требует от Украины извинений

Между Украиной и Южной Кореей возник дипломатический конфликт из-за разглашения информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену. Южнокорейская сторона утверждает, что Киев нарушил договоренность о конфиденциальности, и требует официальных объяснений и извинений.

Украина и Южная Корея. Фото: из открытых источников

Поводом стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, который на прошлой неделе публично сообщил, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских солдат.

Спустя несколько часов президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил разочарование действиями украинской стороны. По его словам, он не понимает, почему Киев решил обнародовать информацию вопреки достигнутой договоренности.

В Киеве попытались смягчить ситуацию. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что президент лишь сообщил о факте передачи военнослужащих. По его словам, Украина является открытой страной, а полностью скрытая передача пленных выглядела бы необычно.

Однако в Сеуле эту аргументацию не приняли. Старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги Хон заявил, что одностороннее раскрытие информации является серьезным нарушением доверия между двумя странами.

Дополнительное раздражение южнокорейских властей вызвало заявление украинской президентской пресс-службы о том, что соглашения о конфиденциальности якобы не существовало. В Сеуле считают, что такая позиция наносит дополнительный ущерб отношениям двух государств.

Южнокорейская администрация заявила, что рассматривает возможные дальнейшие меры и ожидает от Киева официальных объяснений и извинений.

Ситуация имеет особую чувствительность для Сеула из-за продолжающегося противостояния с Северной Кореей. Пхеньян обладает ядерным оружием, а сообщения об участии северокорейских военных в войне против Украины уже стали важной частью международной повестки.

Новый дипломатический конфликт способен иметь и практические последствия. Южная Корея является потенциально важным партнером Украины в вопросах оборонной промышленности и военной помощи, поэтому ухудшение политического доверия может осложнить дальнейшие переговоры Киева с Сеулом.

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