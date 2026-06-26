Скандал довкола нагороди Зеленського отримав несподіване продовження: у Польщі розкрили важливу деталь

Історія з можливим позбавленням президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі здобула несподіване продовження. Як з'ясувалося, юридично процедура так і не була доведена до кінця, а значить, остаточне рішення офіційно не набуло чинності. Про це розповів колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович. Фото: з відкритих джерел

За його словами, для завершення процесу був потрібний підпис прем'єр-міністра Дональда Туска, проте цього так і не сталося.

Екс-глава польського МЗС наголосив, що уряд країни не планував остаточно відкликати нагороду. Більше того, українська сторона самостійно повернула ордени, перетворивши ситуацію швидше на політичний символічний крок, ніж на завершену юридичну процедуру.

На думку Чапутовича, нинішня криза у відносинах між Києвом і Варшавою з часом може поступитися місцем конструктивному діалогу. Він висловив сподівання, що після зниження емоційного напруження сторони зможуть зосередитись на відновленні довіри.

Окремо дипломат розкритикував дії нового президента Польщі Кароля Навроцького. За його оцінкою, спроби публічного тиску змусити українське керівництво змінити позицію з питань історичної пам'яті виявилися безрезультатними.

Чапутович переконаний, що подібний підхід не враховує статусу України як незалежної держави і не сприяє вирішенню складних двосторонніх питань. За його словами, використання політичного тиску у відносинах з Києвом лише ускладнює пошук компромісів і не дає очікуваного ефекту.

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