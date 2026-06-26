Скандал вокруг награды Зеленского получил неожиданное продолжение: в Польше раскрыли важную деталь

История с возможным лишением президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши получила неожиданное продолжение. Как выяснилось, юридически процедура так и не была доведена до конца, а значит окончательное решение официально не вступило в силу. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Фото: из открытых источников

По его словам, для завершения процесса требовалась подпись премьер-министра Дональда Туска, однако этого так и не произошло.

Экс-глава польского МИД подчеркнул, что правительство страны не планировало окончательно отзывать награду. Более того, украинская сторона самостоятельно вернула ордена, превратив ситуацию скорее в политический символический шаг, чем в завершенную юридическую процедуру.

По мнению Чапутовича, нынешний кризис в отношениях между Киевом и Варшавой со временем может уступить место конструктивному диалогу. Он выразил надежду, что после снижения эмоционального накала стороны смогут сосредоточиться на восстановлении доверия.

Отдельно дипломат подверг критике действия нового президента Польши Кароля Навроцкого. По его оценке, попытки публичным давлением заставить украинское руководство изменить позицию по вопросам исторической памяти оказались безрезультатными.

Чапутович убежден, что подобный подход не учитывает статус Украины как независимого государства и не способствует решению сложных двусторонних вопросов. По его словам, использование политического давления в отношениях с Киевом лишь осложняет поиск компромиссов и не приносит ожидаемого эффекта.

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