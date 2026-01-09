Ситуація загострюється: США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ

У п'ятницю, 9 січня, влада США затримала нафтовий танкер Olina у Карибському басейні недалеко від узбережжя Тринідаду. Це вже п'яте подібне перехоплення за останні тижні в рамках посиленого контролю за судноплавством, пов'язаним із Венесуелою та санкційними постачаннями нафти.

Танкер Olina у Карибському басейні. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє The Wall Street Journal, співробітники берегової охорони США піднялися на борт танкера, а також продовжили спостереження за іншими судами, які можуть намагатися обійти американські обмеження щодо перевезень нафти до Венесуели та з неї.

За даними Reuters, танкер Olina, який, за інформацією бази Equasis, помилково ходив під прапором Східного Тимору, раніше вийшов з венесуельського порту. Після цього судно знову повернулося до регіону, де й було перехоплено американською владою.

У Головному управлінні розвідки вказують, що в період дії нафтового ембарго країн G7 танкер використовувався для експорту російської нафти та нафтопродуктів із портів Балтійського, Чорного морів та Тихоокеанського регіону. Основними напрямками поставок називалися Китай, Індія та Туреччина.

Міжнародна екологічна організація Greenpeace відносить Olina до так званого "тіньового флоту", який задіяний у транспортуванні російської нафти по всьому світу і, за оцінкою екологів, є серйозною загрозою для навколишнього середовища.

Через участь у перевезенні російської нафти танкер опинився під санкціями низки держав. Обмеження було запроваджено Великобританією 17 грудня 2024 року, США – 10 січня 2025 року, а Канада приєдналася до санкцій 21 лютого 2025 року.

