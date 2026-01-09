logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ситуация накаляется: США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация накаляется: США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ

WSJ пишет о том, что США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ в Карибском бассейне

9 января 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В пятницу, 9 января, власти США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне недалеко от побережья Тринидада. Это уже пятый подобный перехват за последние недели в рамках усиленного контроля за судоходством, связанным с Венесуэлой и санкционными поставками нефти.

Ситуация накаляется: США задержали еще один танкер "теневого флота" РФ

Танкер Olina в Карибском бассейне. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Wall Street Journal, сотрудники береговой охраны США поднялись на борт танкера, а также продолжили наблюдение за другими судами, которые могут пытаться обойти американские ограничения в отношении перевозок нефти в Венесуэлу и из нее.

По данным Reuters, танкер Olina, который, согласно информации из базы Equasis, ошибочно ходил под флагом Восточного Тимора, ранее вышел из венесуэльского порта. После этого судно вновь вернулось в регион, где и было перехвачено американскими властями.

В Главном управлении разведки указывают, что в период действия нефтяного эмбарго стран G7+ танкер использовался для экспорта российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского, Черного морей и Тихоокеанского региона. Основными направлениями поставок назывались Китай, Индия и Турция.

Международная экологическая организация Greenpeace относит Olina к так называемому "теневому флоту", который задействован в транспортировке российской нефти по всему миру и, по оценке экологов, представляет серьезную угрозу для окружающей среды.

Из-за участия в перевозке российской нефти танкер оказался под санкциями ряда государств. Ограничения были введены Великобританией 17 декабря 2024 года, США — 10 января 2025 года, а Канада присоединилась к санкциям 21 февраля 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, кто оказался владельцем захваченного США танкера Marinera.

-




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/americas/u-s-forces-board-fifth-tanker-in-campaign-to-track-down-venezuelan-oil-08d1721f
Теги:

Новости

Все новости