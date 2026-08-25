Ситуація стала ще гіршою: у скільки разів в Україні кількість померлих перевищує народжуваність

У першому півріччі 2026 року на підконтрольній Україні території кількість померлих виявилася приблизно в чотири рази вищою за кількість новонароджених. Про це розповіла демограф, провідний науковий співробітник Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Світлана Аксьонова.

Демографічна криза. Фото: з відкритих джерел

За її словами, демографічна ситуація в країні залишається дуже важкою. При цьому значний розрив між смертністю і народжуваністю спостерігався в окремих регіонах і в попередні роки.

Однією з причин низької народжуваності фахівець називає війну та відсутність відчуття безпеки. Аксьонова не виключає, що частина вагітних українок могла виїхати за кордон саме для того, щоб народити дитину в безпечніших умовах. Це також могло вплинути на статистику народження дітей у країні.

Демограф зазначає: скорочення самого населення автоматично зменшує потенційну кількість народжень. Крім того, сім'ї відкладають появу дітей через цілий комплекс обставин. Крім безпеки, значення мають доходи, житло, можливість поєднувати роботу та батьківство, стан здоров'я та відносини між подружжям.

Проте війна впливає сім'ї по-різному. Деякі українці, навпаки, вирішують не відкладати народження дитини. Аксьонова розповіла, що серед дружин військовослужбовців зустрічалося бажання народити зараз через страх втратити чоловіка.

Для деяких людей війна посилює відчуття цінності життя. Постійні новини про загиблих та руйнування можуть змушувати задуматися про крихкість людського життя та бажання мати дітей.

При цьому демограф виступає проти ідеї простого "стимулювання" народжуваності. На її думку, державі слід створювати умови для того, щоби українські сім'ї могли реалізувати бажану кількість дітей.

Аксьонова розраховує, що після закінчення війни народжуваність може тимчасово зрости. За її словами, під час великих потрясінь люди часто відкладають народження дитини до більш безпечного періоду.

Проте відновлення демографічного потенціалу України залежатиме не лише від завершення бойових дій. Для сімей важливими є безпека, житло, економічна стабільність та повноцінна державна підтримка. Саме поєднання цих факторів визначить, чи країна зможе зупинити демографічне скорочення в майбутньому.

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