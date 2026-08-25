Ситуация стала еще хуже: во сколько раз в Украине количество умерших превышает рождаемость

В первом полугодии 2026 года на подконтрольной Украине территории число умерших оказалось примерно в четыре раза выше количества новорожденных. Об этом рассказала демограф, ведущий научный сотрудник Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Светлана Аксенова.

Демографический кризис. Фото: из открытых источников

По ее словам, демографическая ситуация в стране остается крайне тяжелой. При этом столь значительный разрыв между смертностью и рождаемостью наблюдался в отдельных регионах и в предыдущие годы.

Одной из причин низкой рождаемости специалист называет войну и отсутствие ощущения безопасности. Аксенова не исключает, что часть беременных украинок могла выехать за границу именно для того, чтобы родить ребенка в более безопасных условиях. Это также могло повлиять на статистику рождения детей внутри страны.

Демограф отмечает: сокращение самого населения автоматически уменьшает потенциальное число рождений. Кроме того, семьи откладывают появление детей из-за целого комплекса обстоятельств. Помимо безопасности, значение имеют доходы, жилье, возможность совмещать работу и родительство, состояние здоровья и отношения между супругами.

Однако война влияет на семьи по-разному. Некоторые украинцы, напротив, решают не откладывать рождение ребенка. Аксенова рассказала, что среди жен военнослужащих встречалось желание родить сейчас из-за страха потерять мужа.

Для некоторых людей война также усиливает ощущение ценности жизни. Постоянные новости о погибших и разрушениях могут заставлять задуматься о хрупкости человеческой жизни и желании иметь детей.

При этом демограф выступает против идеи простого "стимулирования" рождаемости. По ее мнению, государству следует создавать условия для того, чтобы украинские семьи могли реализовать желаемое количество детей.

Аксенова рассчитывает, что после окончания войны рождаемость может временно вырасти. По ее словам, во время крупных потрясений люди часто откладывают рождение ребенка до наступления более безопасного периода.

Однако восстановление демографического потенциала Украины будет зависеть не только от завершения боевых действий. Для семей важны безопасность, жилье, экономическая стабильность и полноценная государственная поддержка. Именно сочетание этих факторов определит, сможет ли страна остановить демографическое сокращение в будущем.

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