«Сіренький вовчик» вже біля кордонів: чому НАТО злякалося удару по Румунії

Ніч 29 травня стала тривожним сигналом не лише для України, а й для країн-членів НАТО. Російський безпілотник, який атакував південь Одеської області, перетнув повітряний простір Румунії та впав на багатоповерхівку у прикордонному місті Галац. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, постраждали мирні жителі. Здивувала реакція НАТО, де лише обмежилися заявою, засудивши нерозсудливі дії Росії. Про що говорить сам прецедент та реакція НАТО? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.

НАТО намагається робити все, щоб уникнути прямого зіткнення з РФ

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, що ця реакція не є якоюсь унікальною для НАТО, тому що схожі інциденти були й до цього.

"І, по суті, ми бачимо, що реакція НАТО на інциденти з дронами, як і на ракети, що залітають, скрізь одна. Це спроба сказати: ми це бачимо, але це така собі локальна подія, що в цьому випадку дрони не були спрямовані саме на об'єкти внутрішньонатовських країн і, відповідно, це не вимагає від НАТО якоїсь прямої реакції. Ну, крім офіційних заяв окремої країни, де це сталося. Не вимагає жодної офіційної реакції щодо задіяння механізмів НАТО з оборони і так далі", – зазначив експерт.

Тобто, по суті, продовжує Олексій Якубін, він би сказав, що це далеко не перший випадок, і скрізь видно загальну стратегію НАТО в цьому питанні, а вона, схоже, на даний момент виглядає таким чином, що НАТО, незважаючи на те, що Альянс активно задіяний у допомогу нашій країні, проте окремі його країни роблять все, щоб безпосередньо не сталося зіткнення з Росією. Тому що це далі вимагало б від Альянсу задіювати відповідні статті.

"І тому в цьому випадку, найімовірніше, це також буде розглянуто. І ось на цю історію в Румунії треба дивитися у такому ж ракурсі. Ще раз наголошу, що у НАТО позиція зараз – фіксувати те, що відбувається, але намагатися все це не переводити на більш загальний рівень, щоб не створити ситуацію, коли НАТО довелося б вступити в пряме зіткнення з Росією. Багато інцидентів, які вже відбулися, це підтверджує", – резюмував Олексій Якубін.

Головний страх Європи нікуди не подівся

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов так прокоментував ситуацію:

"Навала зі Сходу – це екзистенційний страх ситої, манірної, задоволеної Європи. Європа пам'ятає ще нашестя в період Великого переселення народів, а потім нашестя монголів, а потім турецьке нашестя. А далі цей страх сформувався на тому, що хтось прийде зі Сходу. Цей образ історично прийняла Росія. Звісно, навали перманентно зустрічалися. У Семирічну війну, коли росіяни взяли Берлін. Або Наполеонівські війни, коли росіяни взяли Париж. Але завдяки тому, що часи змінилися, вдавалося дипломатичним шляхом цих варварів-слов'ян повернути на їхню територію. Проте страх зберігається. У Європі завжди малювали страшні картинки, що прийде ведмідь та всіх знищить. Цей образ був прив'язаний до Росії".

Експерт каже, що було навіть таке поняття, що росіяни пройдуться паровим катком по Європі, що росіяни відрізняються неймовірною жорстокістю і дуже схожі на варварів. І в багатьох європейських країнах вважають, що Росія є реінкарнацією Монгольської імперії. Цей страх передавався з покоління до покоління, що варвари не пропали. Вони живуть у Східній Європі. І як би ця країна не називалася Російською імперією чи Радянським Союзом, ця загроза завжди існувала для європейців, що там на Сході цивілізації немає.

"І, якщо Європа знову хоче загинути, як вона загинула в розумінні європейців, коли варварські племена, що прийшли зі Сходу, знищили Римську імперію, то цей сценарій може повторитися. У будь-якій європейській країні існує таке сприйняття. Уявіть собі, що таке для європейців – дрон потрапив до якоїсь будівлі у Румунії. З огляду на те, що екзистенційний страх полягає в тому, що може бути нашестя зі Сходу для країн НАТО, для західноєвропейських держав, це приблизно те, що прийде сіренький дзига і вкусить за бочок. Ось сіренький дзига і починає кусати за бочок. Ну, як у такій ситуації діятиме розпещена дитина? Він кликатиме маму у вигляді Сполучених Штатів Америки, відсуватиметься від краю дивана. Ось, відповідно, реакція, яка є цілком очікуваною", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Підсумовуючи Віктор Савінов зазначив, тобто те, чого найбільше протягом останніх 300 років європейська цивілізація боялася — сталося. Чергова навала зі Сходу як загроза стає явною. Ось, відповідно, і причина, чому НАТО так реагує.

