«Серенький волчок» уже у границ: почему НАТО испугалось удара по Румынии

Ночь 29 мая стала тревожным сигналом не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Российский беспилотник, атаковавший юг Одесской области, пересек воздушное пространство Румынии и упал на многоэтажку в приграничном городе Галац. В результате взрыва вспыхнул пожар, пострадали мирные жители. Удивила реакция НАТО, где лишь ограничились заявлением, осуждающим безрассудные действия России. О чем говорит сам прецедент и реакция НАТО? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Удар по Румынии

НАТО пытается делать все, чтобы избежать прямого столкновения с РФ

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, эта реакция не является какой-то уникальной для НАТО, потому что схожие инциденты были и до этого.

"И, по сути, мы видим, что реакция НАТО на инциденты с дронами, как и на залетающие ракеты, везде одна. Это попытка сказать: мы это видим, но это некое локальное событие, что в данном случае дроны не были направлены именно на объекты внутринатовских стран и, соответственно, это не требует от НАТО какой-то прямой реакции. Ну, кроме официальных заявлений отдельной страны, где это произошло. Не требует никакой официальной реакции в плане задействования механизмов НАТО по обороне и так далее", – отметил эксперт.

То есть, по сути, продолжает Алексей Якубин, он бы сказал, что это далеко не первый случай, и везде видна общая стратегия НАТО в этом вопросе, а она, похоже, на данный момент выглядит таким образом, что НАТО, несмотря на то, что Альянс активно задействован в помощь нашей стране, но тем не менее, отдельные его страны делают все, чтобы напрямую не произошло столкновение с Россией. Потому что это бы дальше требовало от Альянса задействовать соответствующие статьи.

"И поэтому в данном случае, скорее всего, это также будет рассмотрено. И вот на эту историю в Румынии нужно смотреть в таком же ракурсе. Еще раз подчеркну, что у НАТО позиция сейчас – фиксировать происходящее, но стараться все это не переводить на более общий уровень, чтобы не создать ситуацию, когда НАТО пришлось бы вступить в прямое столкновение с Россией. Множество инцидентов, которые уже произошли, это подтверждает", – резюмировал Алексей Якубин.

Главный страх Европы никуда не делся

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов так прокомментировал ситуацию:

"Нашествие с Востока – это экзистенциальный страх сытой, манерной, довольной Европы. Европа помнит еще нашествие в период Великого переселения народа, а потом нашествие монголов, а потом турецкое нашествие. А дальше этот страх сформировался на том, что кто-то придет с Востока. Этот образ на себя исторически приняла Россия. Конечно, нашествия перманентно встречались. В Семилетнюю войну, когда русские взяли Берлин. Или в Наполеоновские войны, когда русские взяли Париж. Но благодаря тому, что времена изменились, удавалось дипломатическим путем этих варваров-славян вернуть на их территорию. Однако страх сохраняется. В Европе всегда рисовали страшные картинки, что придет медведь и всех уничтожит. Этот образ плотно был привязан к России".

Эксперт говорит, что было даже такое понятие, что русские пройдутся паровым катком по Европе, что русские отличаются невероятной жестокостью, то они ничем не отличаются от варваров. И во многих европейских странах считают, что Россия – это реинкарнация Монгольской империи. Этот страх передавался из поколения в поколение, что варвары не пропали. Они живут в Восточной Европе. И как бы эта страна не называлась Российская империя или Советский Союз, эта угроза всегда существовала для европейцев, что там на Востоке цивилизации нет.

"И, если Европа снова хочет погибнуть, как она погибла в понимании европейцев, когда варварские племена, пришедшие из Востока, уничтожили Римскую империю, то этот сценарий может повториться. В любой европейской стране существует такое восприятие. Представьте себе, что такое для европейцев – дрон попал в какое-то здание в Румынии. С учетом того, что экзистенциальный страх заключается в том, что может быть нашествие с Востока для стран НАТО, для западноевропейских государств, это примерно то, что придет серенький волчок и укусит за бочок. Вот серенький волчок и начинает кусать за бочок. Ну, как в такой ситуации будет действовать избалованный ребенок? Он будет звать маму в виде Соединенных Штатов Америки, отодвигаться от края дивана. Вот, соответственно, реакция, которая вполне ожидаемая", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Виктор Савинов отметил, то есть, то, чего больше всего на протяжении последних 300 лет европейская цивилизация боялась -произошло. Очередное нашествие с Востока, как угроза, становится явной. Вот, соответственно, и причина, почему НАТО так реагирует.

